Alpine представила новинку с водительским креслом посередине

Представлен электрический хэтчбек новой эры марки Alpine. Новинка дебютировала под именем A290_β — это бета-версия будущей серийной модели, которая ожидается в следующем году. В индексе A290 двойка указывает на размер автомобиля (В-класс), а 90 — на «повседневную машину» (споркараы обозначаются 10). В основе хот-хэтча лежит платформа CMF-B EV, а сам он представляет собой «заряженный» вариант грядущего электрокара Renault 5.

У A290_β пятидверный кузов в ретро-стиле. У него имеются дополнительные блоки освещения спереди (они, по слухам, перекочуют на серийный автомобили и станут частью базового оснащения) и имитация воздухозаборников у задних колесных арок — этот элемент отсылает к классическому Renault 5 Turbo 80-х годов прошлого века. В самой компании утверждают, что бета-версия на 85 процентов соответствует «товарной» модели, которая встанет на конвейер в 2024 году.

Самая необычная деталь — это водительское кресло, установленное по центру, пассажирских же мест всего два и они расположены по бокам за сиденьем водителя. А перед водителем находится овальный штурвал и большой проекционный дисплей, который заменяет собой традиционную панель приборов. Однако у серийного A290 конфигурация будет стандартной: два кресла на первом ряду и пассажирский диван на втором.

Alpine A290_β / Motor.ru

Alpine A290_β / Motor.ru

Alpine A290_β / Motor.ru

Технических подробностей пока мало. Сообщается, что у A290_β двухмоторная установка, причем оба электродвигателя установлены спереди. У серийного же A290 будет только один электромотор, который, по предварительным данным, будет развивать 218 лошадиных сил. Аналогичная установка в настоящее время используется для Renault Megane E-Tech.