В Великобритании на аукционе продали уникальный «Москвич-427П»

Очень редкий советский автомобиль – экспортный универсал «Москвич-427П» с правым рулём – был продан в Великобритании на аукционе. Этот экземпляр изготовили специально для британского рынка в 1972 году, и с того времени автомобиль находился в Великобритании. За 51 год он проехал всего 124 000 километров.

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«Москвич-427» представляет собой вариант с кузовом универсал, созданный на базе хорошо известного «Москвич-412». Модельный ряд также включал ещё один универсал «Москвич-426», но с более старым 408-м мотором.

Автомобили семейства 408/412 выпускались на заводах МЗМА в Москве (1964-1975 г.) и заводе Иж в Ижевске (1965-1997 г.), а общий объём производства превысил два миллиона экземпляров. Универсалов «Москвич-427» собрали гораздо меньше: с 1967 по 1976 год сделали всего 32 849 штук.

Carakoom

Модели для экспорта в страны с левосторонним движением производились в ещё меньших количествах, поэтому такие автомобили на сегодняшний день представляют большую ценность. Так что универсал из Великобритании действительно уникален.

Carakoom

Этот экземпляр был изготовлен в 1972 году и получил номера в Великобритании в сентябре того же года. Под капотом установлен двигатель УЗАМ-412 объёмом 1,5 литра и мощностью 75 лошадиных сил, являющийся достаточно современным агрегатом для того времени, с алюминиевым блоком цилиндров и верхним расположением распредвала.

Carakoom

Спидометр этого «Москвича», как и у всех машин для британского рынка, размечен в милях в час. Максимальная скорость, указанная на нём, составляет 100 миль в час (160 километров в час). Одометр указывает на 77 320 миль (124 431 километров) пробега.

Кузов автомобиля крепкий, без ржавчины, и он сохранился в очень приличном состоянии. Сообщается, что универсал использовался в хозяйстве, что видно по лебёдке, установленной под передним бампером.