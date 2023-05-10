В РФ время ожидания импортных автозапчастей выросло до 6 месяцев

Время ожидания автозапчастей на иномарку в России весной 2023 года выросло до 6 месяцев
Россиянам приходится долго ожидать заказанные запчасти н иномарки. Как сообщают «Известия», российские автовладельцы фактически остались без запчастей для иномарок. Сейчас очень долго доставляются такие запчасти, как электронные блоки, элементы кузова, детали интерьера, двигатели, головки блоков цилиндров и узлы трансмиссии. В основном с долгой доставкой сталкиваются владельцы автомобилей Hyundai, Kia, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.
«Средние срокирасчитать сложно. Срок доставки может варьироваться от 60 дней до полугода», — рассказал в интервью изданию директор по сервису компании «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
Кроме того, из-за сложившегося дефицита и лишних логистических расходов цены на запчасти заметно выросли. Если сравнивать с ценами 2022 года, то они выросли в два раза.