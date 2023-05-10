Самый популярный грузовик в России - больше не КАМАЗ

Всего по итогам апреля в России продано 11 838 новых грузовиков, что в 2,2 раза больше, чем год назад.

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Отечественный гигант КАМАЗ удерживает лидерство в рейтинге брендов, но его доля на рынке грузовых автомобилей в апреле 2023 года составила всего 25,8%, в то время как год назад составляла 40,2%. При этом продажи китайской грузовой техники показывают существенный рост.

На машины из КНР в апреле пришлось 56% всех продаж рынка грузовой техники: Sitrak (2 074 шт.), Shacman (1 549 шт.), FAW (1 082 шт.) и Howo (609 шт.). Лидер Sitrak обеспечил цифру продаж засчет одной линейки моделей - Sitrak C7H.

На втором месте - тоже китайски машины: FAW CA3310, 876 проданных машин за апрель, в то время как год назад продажи исчислялись считанными единицами.

КАМАЗ с его моделями сместился в рейтинге на третью и четвертую строчки: КАМАЗ-65115 (676 шт., +10%) и КАМАЗ-43118 (622 шт., -13,7%). Если смотреть отечественные бренды в целом, им теперь принадлежит 34% рынка, в то время как в прошлом апреле было 59%.