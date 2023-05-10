Toyota представила спецверсию модели Corolla 2024 года

Спецверсия Nightshade Edition от других отличается 18-дюймовыми дисками бронзового цвета, глянцево-черной решеткой радиатора с затемненными шильдиками и черными зеркалами. В дополнение имеет черное спортивное антикрыло и двухцветный окрас кузова, что придает авто дополнительную индивидуальность.

Все модели Toyota Corolla Nightshade Edition доступны как с передним приводом, так и подключаемым полным. Машина оснащается гибридной установкой с 1,8-литровым двигателем DOHC мощностью 138 лошадиных сил в сочетании с двумя электродвигателями. Под капотом седана и хэтчбека установлен 2-литровый двигатель DOHC мощностью 169 л.с.