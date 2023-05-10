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Toyota представила модель Corolla 2024 года в спецверсии Nightshade Edition

Спецверсия Nightshade Edition от других отличается 18-дюймовыми дисками бронзового цвета, глянцево-черной решеткой радиатора с затемненными шильдиками и черными зеркалами. В дополнение имеет черное спортивное антикрыло и двухцветный окрас кузова, что придает авто дополнительную индивидуальность.

Toyota представила спецверсию модели Corolla 2024 года
© runews24.ru

Салон имеет спортивные сиденья, 4,2-дюймовый цветной дисплей, мультимедийную систему Toyota Audio с 8-дюймовым экраном, систему Toyota Safety Sense 3.0.

Все модели Toyota Corolla Nightshade Edition доступны как с передним приводом, так и подключаемым полным. Машина оснащается гибридной установкой с 1,8-литровым двигателем DOHC мощностью 138 лошадиных сил в сочетании с двумя электродвигателями. Под капотом седана и хэтчбека установлен 2-литровый двигатель DOHC мощностью 169 л.с.

Модели появятся у дилеров осенью.

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