Tesla позволила разгонять электрокар Model S Plaid до 322 км в час

Модель S Plaid уже является быстрой машиной, но, видимо, 266 км в час это мало. Сегодня компания опубликовала информацию о новом «трековом пакете» для седана.

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Видео показывает, как Model S Plaid едет по трассе Поль Рикар во Франции и автомобиль развивает скорость 322 километра в час. Это соответствует заявленной ранее максимальной скорости.