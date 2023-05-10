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Tesla позволила разгонять электрокар Model S Plaid до 322 км в час

Модель S Plaid уже является быстрой машиной, но, видимо, 266 км в час это мало. Сегодня компания опубликовала информацию о новом «трековом пакете» для седана.

Tesla позволила разгонять электрокар Model S Plaid до 322 км в час
© ПроКроссовер.ру

Видео показывает, как Model S Plaid едет по трассе Поль Рикар во Франции и автомобиль развивает скорость 322 километра в час. Это соответствует заявленной ранее максимальной скорости.

Дело в том, что для этого автомобилю требуется другой комплект колес. Речь идет о 20-дюймовых колесных дисках, которые дополняются шинами Goodyear Supercar 3R. Их цена заявлена на уровне 472 тысяч рублей.

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