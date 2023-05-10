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Кроссоверы BAIC X35 начали поступать к российским дилерам

Как выяснила "Российская газета", кроссоверы BAIC X35 начали поступать к российским дилерам китайской марки. Цена - от 1 698 900 рублей. Правда, пока появились только машины с механикой. Автомобили с вариатором начнут приезжать с 15 мая (предложат от 1 750 000 рублей).

Кроссоверы BAIC X35 начали поступать к российским дилерам
© Юрий Зубко/ РГ

Напомним, для модели доступно два бензиновых двигателя: 1,5-литровый "атмосферник" (116 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также турбомотор того же объема (150 л.с.) в паре с вариатором. Привод - только передний.

В "базе" у BAIC X35 следующие опции: светодиодные фары и фонари, кондиционер, ABS, электромеханический "ручник", медиасистема с 8-дюймовым экраном, магнитола с 4 динамиками, две подушки безопасности, камера заднего вида, задние датчики парковки, электропривод боковых зеркал, легкосплавные диски R16.

Предложат четыре комплектации X35 - Fashion A, Fashion, Fashion Plus и Luxury.

До конца года число моделей BAIC, официально присутствующих на российском рынке, должно достичь семи.

С 2024 года планируется наладить производство на "Автоторе" по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

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