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Новый Land Rover Defender превратили в роскошный кабриолет

Нидерландское ателье превратило новый Land Rover Defender в роскошный кабриолет. Проект Valiance Convertible был запущен в 2021 году, однако первый клиентский экземпляр внедорожника показали всего несколько дней назад. Авторы использовали винтажную тему оформления Solihull Sand, иными словами — стилизовали машину под ранние Land Rover, выпускавшиеся в английском Солихалле в конце 40-х годов. Цена такой переделки — от 82 500 евро, что соответствует семи миллионам рублей.

Новый Land Rover Defender превратили в роскошный кабриолет
© Motor.ru

В 2021 году кузовное ателье Heritage Customs из Нидерландов анонсировало проект Valiance Convertible на базе «второго» Land Rover Defender 90. Задумка была простая: превратить пять коротких внедорожников в кабриолеты. За их яркой внешностью должны были просматриваться отсылки к Лазурному берегу, а также к родине «Лэнд Роверов» английскому Солихаллу и вулканическому красному пляжу на греческом острове Санторини.

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Первый клиентский кабриолет, фотографии которого Heritage Customs опубликовала несколько дней назад, стилизован под ретро. Тема оформления называется Solihull Sand. Она отдает дань уважения предсерийному Land Rover с номером HUE I66, который выехал с конвейера завода в Солихалле в 1948 году. Внедорожник окрашен в зеленый цвет. Его салон обшит кожей Spinneybeck и украшен накладками Magic Metal «патинированная медь». Мягкая крыша песочного оттенка — с электроприводом.

Постройка такой машины, по словам ателье, занимает минимум три месяца. Хотя на первый образец потратили больше года. Стоимость конверсии — от 82 500 евро, что при нынешнем курсе соответствует семи миллионам рублей. В 2022-м называли и полную цену — 138 500 евро, или 11,8 миллиона рублей. Совсем немного для той скрупулезности, с которой работает Heritage Customs. Один их примеров их творчества — Land Rover 90 V8 1985 года, окрашенный в матовый «металлик» Moon Dust («Лунная пыль») и отделанный «опаленным» массивом дуба.

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