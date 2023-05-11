Geely и Сhangan объявили о стратегическом партнерстве

Китайские автогиганты Geely и Сhangan объединятся для разработки электромобилей.
Компании выступили с официальным заявлением о стратегическом партнерстве — они уже подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области развития электротранспорта. Этот шаг оказался неожиданным: буквально за несколько месяцев до этого автопроизводители не поделили дизайн электромобилей — Сhangan публично уличил Geely в плагиате и даже грозил судом.
Никаких подробностей о грядущем партнерстве в официальном заявлении нет. Пока известно лишь то, что оно направлено на изучение возможностей «в области новых энергетических технологий, интеллекта транспортных средств, силовых агрегатов на новой энергии, зарубежных разработок, мобильности и промышленной экологии».
Партнерское соглашение также направлено на совместное содействие развитию китайских брендов в частности и автомобильной промышленности Китая в целом. Также стороны намерены «улучшить имидж китайских машин» и повысить их конкурентоспособность.
Geely со своей стороны сообщает о готовности «делиться ресурсами и пользовательским опытом на глобальном рынке». Упоминаются аккумуляторы, электронные чипы, операционные системы, высокоточная навигация и системы автономного вождения, а также совместные разработки за пределами Китая.
Что же до упомянутых публичных претензий, то в начале марта Changan обвинила Geely в плагиате и пригрозила судебным разбирательством. Поводом для спора стал дизайн моделей нового суббренда Galaxy, который Geely официально представил за неделю до этого.
Если точнее, то Changan посчитала облик концептуального седана Galaxy Light слишком похожим «на концепт-кар Changan Automobile и серийных моделей компании» — какие именно автомобили имела в виду марка, не уточняется. Changan направила в Geely письмо, в котором потребовала «прекратить неправомерные действия». В Geely на это ответили, что внешний вид автомобилей Galaxy полностью оригинальный и соответствует фирменной стилистике бренда.