Geely и Сhangan объявили о стратегическом партнерстве

Китайские автогиганты Geely и Сhangan объединятся для разработки электромобилей.

© Motor.ru / Geely Galaxy

Компании выступили с официальным заявлением о стратегическом партнерстве — они уже подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области развития электротранспорта. Этот шаг оказался неожиданным: буквально за несколько месяцев до этого автопроизводители не поделили дизайн электромобилей — Сhangan публично уличил Geely в плагиате и даже грозил судом.

Никаких подробностей о грядущем партнерстве в официальном заявлении нет. Пока известно лишь то, что оно направлено на изучение возможностей «в области новых энергетических технологий, интеллекта транспортных средств, силовых агрегатов на новой энергии, зарубежных разработок, мобильности и промышленной экологии».

Партнерское соглашение также направлено на совместное содействие развитию китайских брендов в частности и автомобильной промышленности Китая в целом. Также стороны намерены «улучшить имидж китайских машин» и повысить их конкурентоспособность.

Geely со своей стороны сообщает о готовности «делиться ресурсами и пользовательским опытом на глобальном рынке». Упоминаются аккумуляторы, электронные чипы, операционные системы, высокоточная навигация и системы автономного вождения, а также совместные разработки за пределами Китая.

Что же до упомянутых публичных претензий, то в начале марта Changan обвинила Geely в плагиате и пригрозила судебным разбирательством. Поводом для спора стал дизайн моделей нового суббренда Galaxy, который Geely официально представил за неделю до этого.