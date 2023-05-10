В Сети рассекретили внедорожник Haval Big Dog Hi4 PHEV второго поколения
Как сообщает издание SPEEDME.RU, изображения Haval Big Dog Hi4 2-го поколения были опубликованы в MIIT. Автомобиль является легким внедорожником, который подходит горожанам, предпочитающим сбегать из городской суеты.
Новинка получила подключаемую гибридную систему Great Wall Motors Hi4. Согласно словам автопроизводителя, эта система фокусируется на полном приводе. Hi4 содержит в себе 2 комплекта силовых агрегатов, а именно, 1,5 + DHT + P4 и 1,5 T + DHT + P4, с общей мощностью до 340 кВт.
В интерьере Haval Big Dog Hi4 присутствуют хромированные элементы с точечной матрицей, а логотип бренда HAVAL расположен в верхней части центра на голубом фоне, чтобы еще больше подчеркнуть его идентичность как PHEV. Стоит отметить, что габариты модели не изменились, они составляют 4705/1908/1780 мм.