В Сети рассекретили внедорожник Haval Big Dog Hi4 PHEV второго поколения

Как сообщает издание SPEEDME.RU, изображения Haval Big Dog Hi4 2-го поколения были опубликованы в MIIT. Автомобиль является легким внедорожником, который подходит горожанам, предпочитающим сбегать из городской суеты.

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Новинка получила подключаемую гибридную систему Great Wall Motors Hi4. Согласно словам автопроизводителя, эта система фокусируется на полном приводе. Hi4 содержит в себе 2 комплекта силовых агрегатов, а именно, 1,5 + DHT + P4 и 1,5 T + DHT + P4, с общей мощностью до 340 кВт.