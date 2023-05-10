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В Сети рассекретили внедорожник Haval Big Dog Hi4 PHEV второго поколения

Как сообщает издание SPEEDME.RU, изображения Haval Big Dog Hi4 2-го поколения были опубликованы в MIIT. Автомобиль является легким внедорожником, который подходит горожанам, предпочитающим сбегать из городской суеты.

В Сети рассекретили внедорожник Haval Big Dog Hi4 PHEV второго поколения
© Моя Москва.онлайн

Новинка получила подключаемую гибридную систему Great Wall Motors Hi4. Согласно словам автопроизводителя, эта система фокусируется на полном приводе. Hi4 содержит в себе 2 комплекта силовых агрегатов, а именно, 1,5 + DHT + P4 и 1,5 T + DHT + P4, с общей мощностью до 340 кВт.

В интерьере Haval Big Dog Hi4 присутствуют хромированные элементы с точечной матрицей, а логотип бренда HAVAL расположен в верхней части центра на голубом фоне, чтобы еще больше подчеркнуть его идентичность как PHEV. Стоит отметить, что габариты модели не изменились, они составляют 4705/1908/1780 мм.

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