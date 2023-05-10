Mitsubishi разрабатывает несколько новых моделей

Mitsubishi хотела бы напомнить нам, что у нее есть несколько новых моделей в разработке, еще раз представив Colt, Triton и компактный кроссовер. Они показаны рядом с уже представленными автомобилями, такими как ASX — переименованный Renault Captur — и Delica Mini, кей-кар с высокой посадкой и умеренными внедорожными амбициями.

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Первым будет представлен Colt в виде обновленного Renault Clio 2024 года со значком Mitsubishi и некоторыми незначительными изменениями. Он выйдет из укрытия 8 июня и предложит гибридную трансмиссию в том же духе, что и автомобиль-донор. Renault будет производить Colt в Турции на своем заводе в Бурсе, где будет рождаться аналогичный Clio. Новичку не придется беспокоиться о Fiesta, поскольку в этом году Ford прекращает выпуск малолитражного хэтчбека.

Что касается Triton следующего поколения, то он уже был представлен концептом XRT , представленным во второй половине марта. Подробности о грузовике на данный момент ограничены, но он предположительно будет разделять платформу с Navara. Планируется, что он поступит в продажу в следующем финансовом году, причем Таиланд должен получить ute первым, прежде чем он прибудет в регион АСЕАН.

В отличие от ASX с его французским соединением, следующая серийная версия разрабатывается Mitsubishi для рынков АСЕАН. Тем не менее автопроизводитель не исключает возможности запуска модели в другие регионы, если она окажется коммерчески успешной.

Если название «Xpander» вам ничего не говорит, то это смесь минивэна и кроссовера, выпущенная в конце 2019 года, а затем подвергшаяся фейслифтингу в середине 2022 года. В ближайшем будущем Mitsubishi намерена оснастить его гибридной силовой установкой. Все эти продукты ранее были анонсированы в начале марта в слайд-шоу дорожной карты моделей до 2028 года.