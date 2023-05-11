VW отзывает 35 тыс. электрокаров ID.4 из-за протекающих дверных ручек

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, бренд Volkswagen заявил об отзыве моделей ID.4, которые собирались в Германии, а реализовывались в США. Было выявлено, что из-за протекания дверных ручек двери могут самостоятельно открыться во время движения.

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Известно, что в апреле по аналогичной причине было отозвано 16 тысяч ID.4. произведенных в США. На этот раз под кампанию попало 35 тысяч экземпляров в Соединенных Штатах. Будут проверены автомобили, выпущенные в период с декабря 2020 года по декабрь 2022 года.