Россияне установили абсолютный рекорд по объему автокредитов

Сумма выданных в апреле автокредитов оказалась рекордной для России. По данным аналитической компании Frank RG, за месяц россияне оформили 77 тысяч кредитов на покупку машины на 109,5 миллиарда рублей. Эта сумма не только больше, чем в докризисном апреле 2021 года, когда она составляла 100,1 миллиарда рублей, но и является максимальной за все время наблюдений. По сравнению с мартом 2023 года она выросла на 14 процентов, а число выданных кредитов увеличилось на девять процентов.

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Увеличивается и средний размер автокредита, подстегиваемый ростом цен на машины. Так, в феврале 2022 года он достиг максимальных 1,4 миллиона рублей, а теперь вновь преодолел эту планку, поднявшись до 1,42 миллиона. По данным «Автостата», в прошлом году стоимость нового автомобиля в России выросла на 20 процентов, а машины с пробегом — на 32 процента.

Рынок автокредитования резко упал весной минувшего года, когда множество брендов закрыли российские производства и перестали поставлять автомобили в страну. Это привело к нехватке автомобилей, их быстрому подорожанию и сокращению продаж.