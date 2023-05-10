Россияне установили абсолютный рекорд по объему автокредитов

Сумма выданных в апреле автокредитов оказалась рекордной для России. По данным аналитической компании Frank RG, за месяц россияне оформили 77 тысяч кредитов на покупку машины на 109,5 миллиарда рублей. Эта сумма не только больше, чем в докризисном апреле 2021 года, когда она составляла 100,1 миллиарда рублей, но и является максимальной за все время наблюдений. По сравнению с мартом 2023 года она выросла на 14 процентов, а число выданных кредитов увеличилось на девять процентов.
Увеличивается и средний размер автокредита, подстегиваемый ростом цен на машины. Так, в феврале 2022 года он достиг максимальных 1,4 миллиона рублей, а теперь вновь преодолел эту планку, поднявшись до 1,42 миллиона. По данным «Автостата», в прошлом году стоимость нового автомобиля в России выросла на 20 процентов, а машины с пробегом — на 32 процента.
Рынок автокредитования резко упал весной минувшего года, когда множество брендов закрыли российские производства и перестали поставлять автомобили в страну. Это привело к нехватке автомобилей, их быстрому подорожанию и сокращению продаж.
С тех пор российский авторынок постепенно восстанавливался. В апреле Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) зафиксировала рост на 70,6 процента — до 54 270 автомобилей. Однако стоит учитывать, что сравнение идет с низкой базой апреля 2022 года, а по итогам первых трех месяцев рынок все равно в минусе. Тремя самыми популярными в стране стали Lada и два китайских бренда, Haval и Geely.