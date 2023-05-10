Появилось официальное изображение большого кроссовера Lexus TX

Новый трехрядный SUV японского премиум-бренда окажется родственником недавно дебютировавшего кросса Toyota Grand Highlander. Главным рынком для обеих моделей станут Штаты.

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Еще несколько лет назад американское подразделение Тойоты зарегистрировало названия Grand Highlander и Lexus TX, которые, как тогда сообщалось, присвоят большим родственным кроссоверам. Предположения оказались верны. Так, товарный Гранд раскрылся в начале текущего года: это, напомним, вовсе не удлиненный «просто» Highlander, а отдельная модель с оригинальными кузовом и внешностью (но платформа GA-K у машин общая). Ну а теперь очередь премиального аналога Toyota Grand Highlander: опубликован первый тизер Lexus TX.

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Разумеется, у модели Lexus свой дизайн. В частности, у TX иные задние фонари и «парящая» крыша. «Личико» же, возможно, оформили в стиле других новых Лексусов – паркетника RX и минивэна LM, то есть ждем трапециевидную решетку с мозаичным узором вместо привычного ярко выраженного «веретена». К слову, в линейке Lexus новый TX фактически займет нишу почившего RX L (у кросса нового поколения растянутой версии нет).

Toyota Grand Highlander

Размеры еще не названы. Длина родственного Toyota Grand Highlander равна 5116 мм, колесная база – 2946 мм. Для сравнения, показатели отправленного в отставку Lexus RX L: 5000 и 2790 мм соответственно.

Скорее всего, как и тойотовский Гранд, Lexus TX будет доступен с семи- или восьмиместным салоном. В первом случае посередине установят раздельные кресла, во втором – трехместный диван.

О технике марка пока не рассказала. Среди зарегистрированных товарных знаков были обозначения TX350, TX500h и TX550h+, то есть наряду с «традиционным» кроссовером предложат «простой» и подзаряжаемый гибриды. Базовый соплатформенный Toyota Grand Highlander имеет бензиновый турбомотор 2.4 (269 л.с.) и восьмиступенчатый «автомат»; далее идет гибрид с «атмосферником» 2.5, электромотором и электромеханическим вариатором (суммарная отдача – 246 л.с.); ну а на вершине гаммы – Hybrid Max с турбомотором 2.4, электродвигателем и шестиступенчатым «автоматом» (совокупная мощность – 367 л.с.). Первые две версии бывают с передним или полным приводом (у гибрида – дополнительный электромотор на задней оси), исполнение Grand Highlander Hybrid Max полноприводное по умолчанию.