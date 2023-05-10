Rexton Sports Culmen анонсирует обновленный пикап Musso

Эпоха KG Mobility компании SangYong идет полным ходом. Автопроизводитель начал перетасовку своего модельного ряда в Корее, добавляя новые и обновленные модели. KG Mobility недавно выпустила обновленный Rexton Sports Culmen, прочный пикап на базе внедорожника, который на экспортных рынках продается как Musso.

© PNZdrive

Обновленный пикап отличается измененным дизайном лица, которое, наконец, использует более тонкие светодиодные фары механически родственного внедорожника Rexton. Также есть свежая хромированная решетка радиатора и новый бампер со светодиодными противотуманками, усиленная пластиковая облицовка и пластиковая отделка в алюминиевом стиле вокруг нижнего воздухозаборника.

Остальная часть кузова практически не изменилась, но, к счастью, она по-прежнему выглядит довольно современно благодаря скульптурным крыльям и прочным деталям. Компания также добавила новый дизайн легкосплавных дисков размером 17, 18 или 20 дюймов для флагманской комплектации. Интересно, что KG Mobility продолжает предлагать обновленную модель под названием Rexton Sports — без прозвища Culmen.

Обновления интерьера включают отдельно стоящий 12,3-дюймовый информационно-развлекательный экран, который заменяет старый 8-дюймовый блок и сочетается с 12,3-дюймовой цифровой комбинацией приборов. Приборная панель была переработана, чтобы соответствовать новому дисплею, с более тонкими вентиляционными отверстиями, сенсорным климат-контролем, 32-цветным окружающим освещением и портами для зарядки USB-C. Варианты обивки пятиместного салона включают синтетическую кожу или кожу/замшу Nappa, доступные в оттенках черного или хаки.