Rexton Sports Culmen анонсирует обновленный пикап Musso

Rexton Sports Culmen от KG Mobility анонсирует обновленный пикап Musso
Эпоха KG Mobility компании SangYong идет полным ходом. Автопроизводитель начал перетасовку своего модельного ряда в Корее, добавляя новые и обновленные модели. KG Mobility недавно выпустила обновленный Rexton Sports Culmen, прочный пикап на базе внедорожника, который на экспортных рынках продается как Musso.
Обновленный пикап отличается измененным дизайном лица, которое, наконец, использует более тонкие светодиодные фары механически родственного внедорожника Rexton. Также есть свежая хромированная решетка радиатора и новый бампер со светодиодными противотуманками, усиленная пластиковая облицовка и пластиковая отделка в алюминиевом стиле вокруг нижнего воздухозаборника.
Остальная часть кузова практически не изменилась, но, к счастью, она по-прежнему выглядит довольно современно благодаря скульптурным крыльям и прочным деталям. Компания также добавила новый дизайн легкосплавных дисков размером 17, 18 или 20 дюймов для флагманской комплектации. Интересно, что KG Mobility продолжает предлагать обновленную модель под названием Rexton Sports — без прозвища Culmen.
Обновления интерьера включают отдельно стоящий 12,3-дюймовый информационно-развлекательный экран, который заменяет старый 8-дюймовый блок и сочетается с 12,3-дюймовой цифровой комбинацией приборов. Приборная панель была переработана, чтобы соответствовать новому дисплею, с более тонкими вентиляционными отверстиями, сенсорным климат-контролем, 32-цветным окружающим освещением и портами для зарядки USB-C. Варианты обивки пятиместного салона включают синтетическую кожу или кожу/замшу Nappa, доступные в оттенках черного или хаки.