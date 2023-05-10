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Компания Nissan отзывает в США 94 тыс. электрокаров Nissan Leaf из-за ошибки в руководстве по эксплуатации

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, компания Nissan приняла решение отозвать 94 тысячи автомобилей Nissan Leaf. Интересно, что причиной отзыва не стали дефекты в автомобиле. Это касается руководства по эксплуатации транспортного средства.

Nissan отзывает 94 тыс. электрокаров Leaf
© Nissan

Под кампанию попали автомобили, собранные в период с 2012 по 2017 годы. Дело в том, что к ним прилагаются неполные руководства по эксплуатации обогревателя салона.

При использовании максимальной скорости вращения вентилятора для дефростера при очень низких температурах нагреватель может перейти в отказоустойчивый режим. Это может ограничить мощность дефростера, уменьшая видимость через лобовое стекло.

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