Самому дорогому "китайцу" на рынке дали зеленый свет

Yangwang U8 добрался до серийного производства быстро: в январе он был анонсирован, в апреле представлен на автосалоне в Шанхае и теперь полностью готов к серийному производству - соответствующее разрешение компания BYD получила от местного регулятора.

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Yangwang U8 - большой и дорогой внедорожник, который стоит 1 098 000 юаней (12,2 млн рублей). В сертификате соответствия содержатся следующие данные о габаритах модели: длина составляет 5319 мм, ширина - 2050 мм, высота - 1930 мм, размер колёсной базы равен 3050 мм.

Снаряжённая масса, разумеется, обусловлена электрической трансмиссией и её составляющими: 3985 кг. Yangwang U8 может взять на буксир прицеп массой до 2,5 тонны.

Силовая установка состоит из четырёх электромоторов, по одному на каждое колесо. Мощность каждого - 200 кВт, суммарная отдача составляет 880 кВт (1120 л.с.) и 1280 Нм. Благодаря такой компоновке внедорожник может выполнять разворот на месте, продолжать движение со спущенной шиной на скорости до 120 км/ч и даже плавать по воде.

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Yangwang U8 доступен в 5- и 7-местной версии, у последней на втором ряду установлено два раздельных кресла, а на третьем - диван на троих. В списке оснащения - 38 различных датчиков, которые обеспечивают одну из самых современных систем безопасности автомобиля.

Начало поставок Yangwang U8 запланировано на сентябрь 2023 года. В планах BYD - выпуск ещё одной люксовой модели, которая станет полноценной альтернативой Mercedes G-Class.

Китайские компании всё чаще обращают внимание на сегмент люксовых внедорожников. Так, у Chery запланирован 1300-сильный T-3, у Dongfeng уже есть 1100-сильный Mengshi M-Hero 917.