Верховный суд РФ уточнил правило о лишении водителей прав за лекарства

Некоторые автомобилисты, которые ранее были наказаны за вождение в состоянии опьянения, сейчас пытаются вернуть право на управление ТС.

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Вопрос с обжалованием лишения прав стал «острее» после того, как Конституционный суд РФ в ноябре 2022 года опубликовал постановление о временном запрете на наказание граждан за вождение под воздействием лекарств. Напомним, такое решение было вызвано обнаруженным законодательным пробелом в Кодексе об административных правонарушениях: он не позволял использовать лишение прав в таких случаях, хотя прежде многим судам этот пробел не мешал.

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После постановления КС в ГИБДД запретили инспекторам направлять в суды те дела, которые связаны с найденными в организме водителей лекарственными веществами. Однако теперь права пытаются вернуть те, кто был наказан до появления осеннего постановления КС. Как сообщает «Коммерсант» одним из них стал водитель из Санкт-Петербурга, который в своём стремлении дошёл до Верховного суда.

Автомобилист был остановлен сотрудниками ГИБДД ещё летом 2020 года: согласно материалам дела, инспекторы обратили внимание на красноватое лицо водителя и его странное поведение, однако алкоголя в выдохе не обнаружили. В результате они направили автомобилиста на медицинское освидетельствование на состояние опьянения к врачу, тот выявил в организме вещество пировалерон.

Колеса.ру

По словам нарколога Александра Ковтуна, на которого ссылается издание, пировалерон относится к категории психоактивных и используется для клинического лечения апатии или подавления аппетита. Сообщается, что это редко использующийся психостимулятор, причём легально он распространяется только в Австралии, а в РФ его свободная продажа под запретом. При этом объяснений водителя касательно приёма вещества в материалах дела нет, суд лишил его прав в ноябре 2020-го.

Верховный суд РФ после рассмотрения дела опубликовал отдельное постановление. Согласно документу, постановление КС от ноября 2022-го не распространяется на этот конкретный случай и ему подобные. Дело в том, что временный запрет Конституционного суда касается только тех случаев, когда лекарство не является психотропным или наркотическим, а если вещества относятся к указанным группам, наказание в виде лишения прав является законным.

Стоит отметить, что постановление КС касается таких лекарств как фенибут, феназепам и ряда антидепрессантов. Однако эта норма является временной: в дальнейшем в КоАП должны быть внесены уточняющие поправки, которые ликвидируют правовой пробел. По данным издания, в Министерстве внутренних дел РФ уже подготовили соответствующий законопроект, пока что он находится в правительстве, затем отправится на рассмотрение в Госдуму.