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В России продают самый мощный Mercedes-Benz S-класса

Российские дилеры продают Mercedes-AMG S 63 E Performance от 28,3 миллиона рублей. Новое поколение седана представили в конце прошлого года. Флагман получил гибридную силовую установку, состоящую из четырехлитрового турбированного V8 и электромотора на задней оси. Суммарная отдача системы составляет 802 лошадиные силы, что делает его самым производительным в семействе. При этом аккумуляторная батарея ёмкостью 13,1 киловатт-часа обеспечивает дополнительный запаса хода около 30 километров.

В России продают самый мощный Mercedes-Benz S-класса
© Motor.ru

В список опций Mercedes-AMG S 63 E Performance, который можно купить в России, входит кожаная отделка салона, сиденья с функциями вентиляции и массажа, панорамная крыша, а также цифровая приборная панель, проекционный дисплей и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, флагман оснащён множеством активных систем безопасности и водительских ассистентов.

За 28,3 миллиона рублей можно приобрести седан у продавца из Кургана. При этом автомобиль изготовят только в июне нынешнего года, а поставка в Россию займёт ещё месяц. Модель в аналогичной комплектации есть в наличии в столичном автосалоне. Купить самый мощный S-класс без ожидания возможно за 36 миллионов рублей.

В сентября прошлого года в России появился в продаже топовый Mercedes-AMG SL 63. За премиальный кабриолет продавец из Новосибирска просил почти 24 миллиона рублей.

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