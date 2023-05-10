За сброшенный в Оку самокат владельца могут оштрафовать на 90 тыс. рублей

Нижегородец может заплатить до 90 тысяч рублей за сброшенный в Оку самокат
Нижегородец, бросивший электросамокат с Мызинского моста в Оку, может заплатить до 90 тысяч рублей. Такой штраф предусмотрен за умышленное повреждение транспортного средства. Об этом ИА «В городе N» сообщили в компании Whoosh.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором мужчина упал с самоката и, разозлившись, вышвырнул его за ограждение моста. Транспорт оперативно достали из реки.
По информации компании, по инциденту ведется совместная работа с правоохранительными органами.