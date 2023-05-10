Toyota обещала показать новую спортивную модель до 2026 года

Компания Toyota в течение трех лет представит новую спортивную модель. Согласно слайду, продемонстрированному в ходе отчетной пресс-конференции по итогам 2022 финансового года (он завершился 31 марта 2023-го), до 2026 года включительно японский автопроизводитель представит 10 электромобилей, один из которых будет спортивным. Пока неясно, под какими брендом он появится на рынке — это может быть как Toyota, так и премиальный Lexus.

© Motor.ru / Lexus Electrified Sport Concept

Силуэт спорткара можно увидеть на нижней строчке дорожной карты в сегменте, отмеченном как Sports (спортивный). Ожидается, что это будет серийное воплощение концепта Lexus Electrified Sport, который станет преемником модели LFA.

Motor.ru

В ходе презентации шоу-кара в конце 2021 года сообщалось, что это предвестник «спортивного электромобиля следующего поколения, который унаследует ДНК культового LFA». Ожидается, что готовый к производству спорткар получит двухмоторную электрическую установку, сможет проезжать на одном заряде батареи «больше 700 километров» и обзаведется имитации механической коробки передач.

В основу серийного Electrified Sport ляжет некая новая платформа, а кузов будет изготавливаться из углепластика. Новинке прочат отдачу установки на уровне 700 лошадиных сил и разгон с места до «сотни» за две секунды.

Если же предположить, что спорткар появится под маркой Toyota, то, вероятно, это будет серийный вариант шоу-кара Sports EV, дебютировавшего в декабре 2021 года. Предполагается, что двухместный среднеразмерный спорткар сможет составить конкуренцию грядущему Porsche 718 EV, который ожидается в 2025 году.