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Иранская SAIPA планирует поставлять в Россию машины с новым мотором

Компания SAIPA планирует поставлять в Россию автомобили с новым 16-клапанным двигателем, сообщает charkhan.com со ссылкой на гендиректора компании-производителя моторов Mega Motor.

Иранская SAIPA планирует поставлять в РФ машины с новым мотором
© SAIPA Shahin

По словам топ-менеджера, на иранском предприятии запустили производство нового мотора ME16. Уровень локализации производства составил 90%, стоимость выпуска двигателей была снижена за счет изменений в цепочках поставок, отметил гендиректор Mega Motor. Технические характеристики мотора не уточняются. Россия считается одним из целевых рынков для продажи машин с новым двигателем, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до июня планируется привезти в Россию первую тысячу автомобилей SAIPA, цены на эти машины составят 1–1,7 млн рублей, а гарантия — 3 года или 100 тыс. км пробега. Компания «Бест Моторс» уже опубликовала технические характеристики и список оснащения хетчбэков Quik, а также седанов Saina и Shahin.

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