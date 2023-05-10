Иранская SAIPA планирует поставлять в РФ машины с новым мотором

Компания SAIPA планирует поставлять в Россию автомобили с новым 16-клапанным двигателем, сообщает charkhan.com со ссылкой на гендиректора компании-производителя моторов Mega Motor.

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По словам топ-менеджера, на иранском предприятии запустили производство нового мотора ME16. Уровень локализации производства составил 90%, стоимость выпуска двигателей была снижена за счет изменений в цепочках поставок, отметил гендиректор Mega Motor. Технические характеристики мотора не уточняются. Россия считается одним из целевых рынков для продажи машин с новым двигателем, говорится в сообщении.