Стали известны самые ликвидные подержанные автомобили до 300 000 рублей

Nissan Almera занимает первое место в списке самых ликвидных машин для перепродажи в бюджете до 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствует опрос «Тарантас Ньюс».

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Также в России определены семь самых недорогих машин на 1 мая 2023 года. В списке оказались LADA Granta, LADA Niva Legend, LADA Niva Travel с ценами 692 300 рублей, 821 900 рублей и 1 042 900 рублей соответственно.

Журналисты издания What Car? опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях.