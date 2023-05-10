ГИБДД задержала в Москве водителя "Урала" с макетами пулеметов

В Москве сотрудники ГИБДД остановили редкий мотоцикл «Урал» с коляской и макетами двух пулеметов, водитель которого ехал на празднование Дня Победы, сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал видео с мотоциклом.

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«Урал М67» остановили на Ярославском шоссе. В мотоцикле полицейские обнаружили пистолет, пистолет-пулемет ППШ и пулемет «Максим». Водитель, 42-летний Алексей, попытался объяснить дорожным полицейским, что он занимается исторической реконструкцией, а в коляске лежат макеты, предназначенные для выставки на ВДНХ.