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В Москве ГИБДД задержала водителя "Урала" с макетами пулеметов

В Москве сотрудники ГИБДД остановили редкий мотоцикл «Урал» с коляской и макетами двух пулеметов, водитель которого ехал на празднование Дня Победы, сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал видео с мотоциклом.

ГИБДД задержала в Москве водителя "Урала" с макетами пулеметов
© Газета.Ru

«Урал М67» остановили на Ярославском шоссе. В мотоцикле полицейские обнаружили пистолет, пистолет-пулемет ППШ и пулемет «Максим». Водитель, 42-летний Алексей, попытался объяснить дорожным полицейским, что он занимается исторической реконструкцией, а в коляске лежат макеты, предназначенные для выставки на ВДНХ.

Автоинспекторы изъяли предметы, похожие на оружие, и отправили их на исследование, а Алексею пришлось писать объяснительную.

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