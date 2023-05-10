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Микровэны Honda N-Box за 700 тыс. рублей появились на российском рынке

Автодилеры начали поставлять на российский рынок компактные японские праворульные микровэны Honda N-Box второго поколения, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления о продаже автомобилей 2023 года выпуска размещены в классифайдах. Такие машины есть у дилеров Краснодара и Владивостока, цены — от 700 тыс. руб. до 950 тыс. руб.

На российском рынке появились микровэны Honda N-Box за 700 тыс. рублей
© Газета.Ru

На японском авторынке пятидверка Honda N-Box второго поколения дебютировала в 2017 году. Конкурентами модели являются Daihatsu Tanto и Suzuki Spacia. Автомобиль оснащен трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 0,7 литра. Мотор имеет две модификации: атмосферную и турбированную, первая развивает мощность 58 л.с, а вторая — 64 л.с.

Габаритные размеры N-Box составляют 3395 мм по длине, 1475 мм по ширине и 1790 мм по высоте при колесной базе в 2520 мм. В салоне могут разместиться четыре человека, включая водителя.

В список оснащения микровэна входят передние и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, мультируль, аудиосистема, кондиционер, подогрев передних сидений, тонировка задних стекол, легкосплавные диски и другие опции.

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