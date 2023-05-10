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АвтоВАЗ может ввести рабочую субботу для сборки Lada Vesta NG

АвтоВАЗ может начать собирать Lada Vesta NG по субботам. Пока речь идет об одной субботе — 13 мая, пишет инсайдерское сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте. По его данным, этот день может стать рабочим для всех конвейеров тольяттинской площадки. Lada Granta и внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel уже производят по субботам, а вот вопрос шестидневного графика для нового флагмана все еще прорабатывается руководством.

АвтоВАЗ может ввести рабочую субботу для сборки Lada Vesta NG
© © Lada

В ближайший выходной Lada Vesta NG хотят собирать в дневную смену продолжительностью восемь часов. До этого АвтоВАЗ уже вернул двухсменный график на линии сборки новой Vesta. Достаточно ли на заводе комплектующих для запуска производства в субботу, станет известно в ближайшие дни.

Завод АвтоВАЗа в Тольятти ранее перевели на шестидневный график до конца года. Пока он введен только на третьей и пятой линиях, с которых сходят внедорожники Lada Niva (Legend и Travel) и Lada Granta. 13 мая «Нивы» будут собирать восемь часов, а Granta — 12. Работникам этот день оплачивают в двойном размере.

Продажи Lada Vesta NG («Новое поколение») должны начаться в ближайшее время — сообщалось о выходе новинки на рынок в мае. По некоторым данным, «Весты» уже развозят по дилерским центрам. У флагмана будет четыре уровня исполнения, причем даже в «базе» будут доступны легкосплавные 16-дюймовые колеса, задние парктроники и обогрев передних сидений и ветрового стекла.

Ранее на АвтоВАЗе сообщили, что Vesta будет «значительно дешевле ожидаемого», опровергнув слухи о стартовой цене в 1,7 миллиона рублей.

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