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Иранская SAIPA планирует поставлять в РФ машины с новым двигателем

Иранская компания SAIPA планирует установить новый двигатель ME16 на свои машины и начать их продажи в России. Об этом сообщает местное издание Charkhan.com.

Иранская SAIPA планирует поставлять в РФ машины с новым двигателем
© SAIPA Shahin

Генеральный директор компании Mega Motor Нассери Киомарт заявил о планах по использованию 16-клапанного двигателя ME16, созданного на основе Peugeot EC5, на других моделях производителя, помимо уже существующего седана Pars Khodro Cadilla L90.

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Новый двигатель имеет отдачу в 115 л.с. и 147 Нм крутящего момента. SAIPA планирует активно поставлять автомобили с новым двигателем на экспорт, в частности в Россию. Однако официальный импортер SAIPA в РФ пока не имеет информации о подобных планах по поставкам машин в страну с новым двигателем.

Продажи автомобилей SAIPA в РФ планируется начать уже с 1 июня. Для российского покупателя будут доступны седан Saina, хетчбэк Quik и флагманский седан Shahin. Стоимость машин будет составлять от 1 млн до 1,7 млн руб.

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