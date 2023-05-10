Иранская SAIPA планирует поставлять в РФ машины с новым двигателем

Иранская компания SAIPA планирует установить новый двигатель ME16 на свои машины и начать их продажи в России. Об этом сообщает местное издание Charkhan.com.

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Генеральный директор компании Mega Motor Нассери Киомарт заявил о планах по использованию 16-клапанного двигателя ME16, созданного на основе Peugeot EC5, на других моделях производителя, помимо уже существующего седана Pars Khodro Cadilla L90.

Новый двигатель имеет отдачу в 115 л.с. и 147 Нм крутящего момента. SAIPA планирует активно поставлять автомобили с новым двигателем на экспорт, в частности в Россию. Однако официальный импортер SAIPA в РФ пока не имеет информации о подобных планах по поставкам машин в страну с новым двигателем.