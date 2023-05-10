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Китайские «Танки» заметили в кортеже Федеральной службы охраны

В День Победы сотрудники ФСО передвигались на китайских внедорожниках Tank 500. Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, кортежи из черных автомобилей с красно-синими проблесковыми маячками сопровождали президентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также премьер-министра Армении, прибывших в Москву по приглашению Владимира Путина. При этом на автомобилях заметили номерные знаки из пула Гаража особого назначения.

Китайские «Танки» заметили в кортеже ФСО
© Carlook Moscow / Motor.ru

Федеральная служба охраны не впервые передвигается на китайских автомобилях. Ранее сотрудники ведомства для использовали в качестве рабочего транспорта кроссоверы Haval F7 и H9 тульской сборки. Поскольку закупки автомобилей ФСО засекречены неизвестно пополнили ли «Танки» автопарк ведомства на постоянной основе или же внедорожники взяли в аренду под мероприятия, организованные в столице в честь Дня Победы.

Официальные продажи Tank 500 начались в России около месяца назад. У отечественных дилеров доступны полноприводные внедорожники, оборудованные трехлитровым бензиновым V6 мощностью 299 лошадиных сил, который работает в паре с девятидиапазонным «автоматом». Минимальная стоимость автомобиля сегодня составляет 5,2 миллиона рублей.

В начале мая в России подорожали внедорожники Tank 300 и 500. Минимальная стоимость младшей модели китайской марки составляет 3,8 миллиона рублей.

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