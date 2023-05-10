Китайские «Танки» заметили в кортеже ФСО

Китайские «Танки» заметили в кортеже Федеральной службы охраны
В День Победы сотрудники ФСО передвигались на китайских внедорожниках Tank 500. Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, кортежи из черных автомобилей с красно-синими проблесковыми маячками сопровождали президентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также премьер-министра Армении, прибывших в Москву по приглашению Владимира Путина. При этом на автомобилях заметили номерные знаки из пула Гаража особого назначения.
Федеральная служба охраны не впервые передвигается на китайских автомобилях. Ранее сотрудники ведомства для использовали в качестве рабочего транспорта кроссоверы Haval F7 и H9 тульской сборки. Поскольку закупки автомобилей ФСО засекречены неизвестно пополнили ли «Танки» автопарк ведомства на постоянной основе или же внедорожники взяли в аренду под мероприятия, организованные в столице в честь Дня Победы.
Официальные продажи Tank 500 начались в России около месяца назад. У отечественных дилеров доступны полноприводные внедорожники, оборудованные трехлитровым бензиновым V6 мощностью 299 лошадиных сил, который работает в паре с девятидиапазонным «автоматом». Минимальная стоимость автомобиля сегодня составляет 5,2 миллиона рублей.
В начале мая в России подорожали внедорожники Tank 300 и 500. Минимальная стоимость младшей модели китайской марки составляет 3,8 миллиона рублей.