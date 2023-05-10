$76.69-0.1384.15-0.76

Skoda отчиталась о снижении прибыли из-за ухода из России

Прибыль чешской компании Skoda рухнула на 43 процента из-за ухода из России. По словам члена правления Skoda Мартина Яхна, который назвал причиной падения прибыли уход с российского рынка, 2022 год стал для автопроизводителя «самым тяжелым в истории», однако теперь марку ждут «только светлые дни». Вторым фактором снижения прибыли стало сокращение продаж новых автомобилей на еще одном крупном рынке — в Китае.

Skoda отчиталась о снижении прибыли после ухода из России
© Motor.ru

В компании не уточнили размер прибыли в абсолютном выражении, полученной по итогам 2022 года — пока известно лишь то, что она на 43 процента меньше, чем в 2021-м. Согласно финансовому отчету Skoda за прошлый год, операционная прибыль составила 628 миллиона евро, а в 2021-м — 1,083 миллиарда евро. Таким образом, по этому показателю падение составило 42 процента.

Skoda поставила бизнес в России на паузу еще весной прошлого года — с тех пор новые автомобили в стране не производились, и официальные поставки были прекращены. Остановив деятельность в России больше года назад, Skoda потеряла около 700 миллионов евро, а глобальные продажи за 2022 год рухнули на 16,7 процента, до 731,2 тысячи экземпляров. В марте 2023-го стало известно, что Skoda вычеркнула Россию из списка приоритетных рынков.

Что же касается продаж новых автомобилей Skoda в Китае, то всего за прошлый год там реализовали 44,6 тысячи машин, 41,9 тысячи из которых были произведены на территории КНР. По первому показателю падение относительно 2021 года составило 37,4 процента, по второму — 23 процента.

Эффективной заменой России и Китаю в компании видят Индию и страны Юго-Восточной Азии. Так, на индийском рынке в 2022 году продажи Skoda увеличились на 127,7 процента, до 51 865 единиц. Местный завод чешской марки, который находится в Аурангабаде, должен получить статус экспортного хаба: оттуда автомобили будут поставлять в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий