Skoda отчиталась о снижении прибыли после ухода из России

Прибыль чешской компании Skoda рухнула на 43 процента из-за ухода из России. По словам члена правления Skoda Мартина Яхна, который назвал причиной падения прибыли уход с российского рынка, 2022 год стал для автопроизводителя «самым тяжелым в истории», однако теперь марку ждут «только светлые дни». Вторым фактором снижения прибыли стало сокращение продаж новых автомобилей на еще одном крупном рынке — в Китае.

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В компании не уточнили размер прибыли в абсолютном выражении, полученной по итогам 2022 года — пока известно лишь то, что она на 43 процента меньше, чем в 2021-м. Согласно финансовому отчету Skoda за прошлый год, операционная прибыль составила 628 миллиона евро, а в 2021-м — 1,083 миллиарда евро. Таким образом, по этому показателю падение составило 42 процента.

Skoda поставила бизнес в России на паузу еще весной прошлого года — с тех пор новые автомобили в стране не производились, и официальные поставки были прекращены. Остановив деятельность в России больше года назад, Skoda потеряла около 700 миллионов евро, а глобальные продажи за 2022 год рухнули на 16,7 процента, до 731,2 тысячи экземпляров. В марте 2023-го стало известно, что Skoda вычеркнула Россию из списка приоритетных рынков.

Что же касается продаж новых автомобилей Skoda в Китае, то всего за прошлый год там реализовали 44,6 тысячи машин, 41,9 тысячи из которых были произведены на территории КНР. По первому показателю падение относительно 2021 года составило 37,4 процента, по второму — 23 процента.