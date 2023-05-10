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В Сызрани мужчина угнал "Жигули" и забыл в салоне свой паспорт

Полиция Самарской области раскрыла угон машины в Сызрани, благодаря забытому в салоне документу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Угонщик "Жигулей" забыл в салоне машины свой паспорт
© МВД России

«В дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района МУ МВД России «Сызранское» обратились супруги – местные жители, с сообщением о том, что обнаружили пропажу своего автомобиля ВАЗ-2105. Пропавший автомобиль был обнаружен в этот же день с поврежденным замком зажигания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра автомобиля, эксперты-криминалисты нашли в салоне паспорт жителя Ульяновской области. Позже полицейские задержали мужчину. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Кража». Угнанный автомобиль «Жигули» был возвращен супружеской паре.

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