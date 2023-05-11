«Москвич» запускает собственные кредитные программы

Завод «Москвич» запускает собственные программы автокредитования.

© © Завод "Москвич" / Telegram

Как сообщила компания в своем Telegram-канале, запуск состоится уже скоро — 15 мая 2023 года. Банки-партнеры, совместно с которыми завод прорабатывает программы со сниженными ставками, уже определены, одним из них станет «Совкомбанк». Подробности и условия «Москвич» пока не раскрывает, уточняя лишь, что предложения позволят приобрести приглянувшийся автомобиль с максимальной выгодой.

«На постоянной основе мы анализируем пожелания наших клиентов и хотим, чтобы покупка автомобиля была приятной и комфортной, в том числе с финансовой точки зрения. Уже в мае мы запускаем кредитную программу, которая позволит приобрести автомобили «Москвич» на максимально выгодных условиях», — сказал генеральный директор завода Дмитрий Пронин.

Об акциях от других банков «Москвич» обещает рассказать позже. Программы со сниженными ставками по ежемесячным платежам будут доступны во всех дилерских центрах.

Сейчас с конвейера столичного завода, который до весны прошлого года принадлежал «Рено Россия», сходят две модели — кроссовер «Москвич 3» и его электрический аналог «Москвич 3е». До конца нынешнего года к линейке присоединятся автомобили с индексами 5 и 6.