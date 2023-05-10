Под Тверью гаишники обнаружили 10-летнего ребенка за рулем Mercedes

Сотрудники ДПС остановили иномарку под управлением 10-летнего ребенка в ходе рейда в Калининском районе на 17 километре трассы «Глазково – Мухино». Каким образом школьник оказался за рулем автомобиля, выясняется.

Как рассказали в ведомстве, материалы о случившемся переданы в ПДН по месту жительства для постановки несовершеннолетнего на профилактический учет. На родителей ребенка составили административный протокол по ч. 3 статьи 12.7 КоАП РФ, им грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.