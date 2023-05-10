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В России пересчитали легковые автомобили старше 35 лет

По данным аналитиков «Автостата», на 1 января 2023 года в стране насчитывалось около 1,11 миллиона возрастных легковушек. Это примерно 2,5 процента от всего российского автопарка. Большая часть — порядка 60 процентов — приходится на автомобили отечественной Lada, что равно 649 тысячам машин. Также в топе брендов с машинами категории 35+ числится японская Toyota (153,2 тысячи штук).

В России пересчитали легковые автомобили старше 35 лет
© Motor.ru

Третья строчка в рейтинге марок с наибольшим количеством возрастных легковушек досталась старому «Москвичу». Отрыв от Toyota большой: аналитики насчитали только 44,6 тысячи автомобилей советской марки. Далее следует Nissan с 42,6 тысячами единиц, а за ним — Audi с 38,5 тысячами.

Что касается моделей, то в топ-3 властвуют Lada: «шестерка» с 15,6-процентной долей, «копейка» с 15,5-процентной и «Нива» с 7,9-процентной. В сумме на них приходится около 40 процентов.

Среди регионов по распространению машин 35+ лидирует Приморский край с 12,1 процента автопарка. За ним следует Иркутская область с 5,1 процента, далее — Краснодарский и Алтайский края с 4,3 и 4,1 процента. Порядка 3,8 процента парка старых машин зарегистрировано в Калининградской области.

Всего в России стоят на учете 64,5 миллиона транспортных средств. По данным МВД, 50,6 миллиона — это легковые машины, более 6,7 — грузовики, свыше четырех миллионов — прицепы и полуприцепы.

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