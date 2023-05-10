Haval даст россиянам еще два года гарантии на новые автомобили
Россияне получат два дополнительных года гарантии на новые автомобили Haval. Она распространяется на все машины китайской марки 2023 года выпуска, за исключением внедорожника H9 и модельного ряда GWM, в который сейчас входят Poer и Poer KingKong. Программа начинает работать после окончания стандартной гарантии и добавляет два года сервисной поддержки без дополнительных расходов, покрывая стоимость замены работ и запчастей.
В рамках программы владельцы автомобилей Haval могут рассчитывать на замену или ремонт двигателя, трансмиссии, рулевого управления, системы безопасности, блока управления и тормозной системы без дополнительных расходов, пояснили в пресс-службе Haval.
Действовать она будет дополнительные два года или 150 тысяч километров пробега — в зависимости от того, что закончится раньше.
Стандартный срок гарантии на «Хэвэйлы» остается прежним и составляет 36 месяцев. Также уточняется, что гарантия на автоматическую коробку кроссоверов F7 и F7x, длящаяся пять лет (или 200 тысяч километров) тоже сохраняется.
Тем временем Haval готовит для российского рынка новинку — кроссовер М6, который может стать самой доступной моделью марки. В начале мая он появился в продаже в Казахстане, где его стоимость лежит в диапазоне 8,99-10,99 миллиона тенге (1,6-1,95 миллиона рублей). Если у нас М6 получит стартовую цену в 1,6 миллиона, то он действительно станет самым дешевым Haval. Сейчас это Jolion, за который просят от 1,7 миллиона рублей.