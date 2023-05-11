Hyundai i20 пережил плановый рестайлинг

Корейская марка представила хэтчбек, предназначенный для европейского рынка: модель пережила плановый рестайлинг.

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Компания Hyundai выпускает свой компакт i20 с 2008 года. За прошедшее время модель успела пару раз сменить генерацию. Третье поколение версии, предназначенной для старосветского рынка, было представлено в 2020-м. Согласно отчёту производителя, в прошлом году хэтчбек разошёлся в Европе тиражом в 41 919 автомобилей, что на 28,7% меньше, чем годом ранее. В текущем году у модели плюс: за первый квартал дилеры реализовали на указанном рынке 11 495 машин, что на 10% больше, чем в январе-марте 2022-го.

Теперь пришло время для планового рестайлинга, в рамках которого разработчики ощутимо пересмотрели внешность Hyundai i20. «Хэтч» снабдили более агрессивными передним и задним бамперами, решётке радиатора оставили примерно прежнюю форму, однако изменили «сетчатый» рисунок. Логотип корейского бренда «переехал» чуть выше – с «гриля» на планку между фарами.

обновлённый хэтчбек Hyundai i20

Профиль модели обновили за счёт 16- и 17-дюймовых легкосплавных дисков нового оригинального дизайна. Дверные ручки по-прежнему традиционные и находятся на разном уровне.

обновлённый хэтчбек Hyundai i20

Форму и рисунок светодиодной головной оптики и задних фонарей разработчики обновлённого хэтчбека трогать на стали. В ходе рестайлинга автомобилю расширили палитру: в списке вариантов появились новые ярко-зелёный, серый и синий оттенки для окраса кузова.

салон обновлённого хэтчбека Hyundai i20

В салоне тоже есть своя порция новшеств. У базовой версии щиток приборов дополнен 4,2-дюймовым жидкокристаллическим экранчиком, функцией дистанционного обновления карт в режиме реального времени, есть несколько портов USB-C. Версии побогаче по-прежнему предлагаются с виртуальной «приборкой» диагональю 10,25 дюйма, имеется функция беспроводной зарядки смартфонов.

По центру передней панели располагается прежний тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ такая же – 10,25 дюйма (мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto). Для вариантов в «лаймовом» цвете предлагается и салон с другими материалами для отделки и соответствующей ярко-зелёной прострочкой.

обновлённый хэтчбек Hyundai i20

Техника обновлённого Hyundai i20 для европейского рынка осталась прежней. Речь идёт о «мягкогибридных» установках, в основе которых лежит 1,0-литровый трёхцилиндровый бензиновый турбомотор T-GDi в двух вариантах форсировки – 98 и 118 л.с. Они работают в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». В пару предлагается либо семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением, либо шестискоростная «механика» (iMT).