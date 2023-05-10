Китайские внедорожники BAIC Beijing BJ40 Plus начнут продавать в России в июне

Китайские рамные внедорожники BAIC Beijing BJ40 Plus начали поступать российским дилерам, старт продаж автомобилей ожидается в июне, рассказали Autonews.ru представители автосалонов. Один из столичных дилеров заявил, что внедорожник уже доступен для заказа за 3,76 млн рублей.

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BAIC Beijing BJ40 Plus оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 225 л.с. (380 Нм), который работает в связке с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.