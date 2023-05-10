Китайские внедорожники BAIC Beijing BJ40 Plus начнут продавать в России в июне
Китайские рамные внедорожники BAIC Beijing BJ40 Plus начали поступать российским дилерам, старт продаж автомобилей ожидается в июне, рассказали Autonews.ru представители автосалонов. Один из столичных дилеров заявил, что внедорожник уже доступен для заказа за 3,76 млн рублей.
BAIC Beijing BJ40 Plus оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 225 л.с. (380 Нм), который работает в связке с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
В список оснащения входят светодиодная оптика, внедорожные шины, боковые подножки, съемная пластиковая крыша и 17-дюймовые колесные диски, а также камера заднего вида с парктрониками, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель и 10-дюймовый дисплей мультимедиа.