Автомобили Audi и Volkswagen пользуются наибольшим спросом у россиян среди иномарок, ввезенных в страну путем параллельного импорта. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

По словам собеседника, среди машин Audi наиболее востребованы у клиентов кроссоверы Q5 и Q6, а также седан A6, причем два последних стали новинками для российского рынка. К примеру, Audi Q6 стоит от 8,6 млн руб. Удлиненный седан A6L предлагается по цене от 7,6 млн руб., он пользуется спросом среди корпоративных клиентов.

Кроме того, на рынке востребованы электромобили Volkswagen ID.3 и ID.6, а также бензиновые кроссоверы Tayron, рассказал Тюктеев. Также среди электрокаров востребован полноприводный кросс-седан Avatr 11 стоимостью 8,4 млн руб.