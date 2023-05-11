Праздники закончились, а проблемы с навигацией в Москве остались

Пользователи каршеринга и такси в Москве продолжают жаловаться на сбои в работе навигаторов. Ранее столичный Дептранс предупреждал о том, что в связи с проведением мероприятий в центре города до 10 мая будет ограничен доступ к каршерингу. Работу сервисов в центре в среду действительно восстановили, однако проблемы с поиском машин и завершением аренды остались.

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Такси не приезжает туда, куда его вызвали. Машина, находящаяся в одной части города, получает заказ в совершенно другой локации, хотя система пишет: «Время подачи — три минуты». Часть маршрута алгоритм не видит и не учитывает, и таксист, соответственно, недополучает часть заработанных денег. Это далеко не полный перечень проблем, с которыми в последние дни сталкиваются водители и пассажиры такси. И это уже не говоря о том, что таксисты, которые недостаточно хорошо знают город, просто не понимают, куда ехать.

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С каршерингом не лучше: на карте машина есть, на улице ее нет. Человек исчерпал лимит времени, отведенный на то, чтобы дойди до авто, и счетчик уже наматывает рубли, а водитель все еще ищет автомобиль, который на самом деле может стоять в совершенно другом районе. Или человек все-таки нашел машину, приехал, куда ему нужно, но сервис не дает закрыть аренду. Официально представители каршеринговых компаний ничего не говорят.

В один из сервисов Business FM обратилась под видом клиента. Там немного успокоили:

— Каршеринг можно брать и в центре Москвы — зона завершения аренды восстановилась, сейчас аренду можно завершить, но, к сожалению, пока связь в центре нестабильная. По телефону аренду можно завершить, если будут сложности.

— Нет информации, когда это закончится?

— Информации об этом нет.

— Ни Дептранс, ни кто-либо еще ничего не говорил?

— Да.

То есть с завершением аренды помогут вручную. По поиску машины предлагают такой лайфхак: пользователь ищет автомобили по близости на карте, переписывает их номера, обращается в поддержку, а там по номеру машины говорят, какая из них действительно стоит там, где указано, а какую искать бессмысленно. То есть проблемы решаемые. С тем же таксистом можно связаться по телефону и уточнить, действительно ли он едет оттуда, откуда его ждут, и туда, куда надо.

Остается пользоваться этими обходными путями и просто принять, что пока это так, указывает координатор общественного движения «Синие ведерки» Юля Каблинова:

«Нужно смириться с тем, что некоторые сервисы в нештатных ситуациях не могут продолжать свою корректную работу. Что касается тех, у кого сняли деньги за поездку и у кого есть какие-то финансовые претензии к сервисам, тут только писать претензию, обращаться непосредственно к оператору каршеринга или к агрегатору такси. По-другому никак не получится. Жалобами, конечно, закидывать можно кого угодно, но надо понимать, что мы имеем дело с немного нештатной ситуацией, связанной с безопасностью. Я не думаю, что в данном случае тот же департамент транспорта действительно может повлиять на работу навигации».

Хотя, по словам гендиректора ассоциации AeroNext Глеба Бабинцева, выход есть. Но решается эта проблема совсем на другом уровне. По словам эксперта, применение мер радиоэлектронной борьбы против беспилотников эффективным сейчас уже не назовешь: самые простенькие можно запутать глушилками, но серьезные БПЛА уже умеют летать и достигать целей без связи со спутниками.

Получается, эффективность сомнительная, а страдают многие, констатирует Глеб Бабинцев:

«Сегодня невозможно отличить добросовестного эксплуатанта, который ведет разрешенную коммерческую деятельность, и злоумышленника, который задумал противоправное деяние. Летят два воздушных судна, пилотируемых или беспилотных, и, если они молчат в эфире, невозможно понять, кто из них хороший, кто плохой. Поэтому по всей стране внедряются запреты, всех просят сесть на землю. Коммерсанты не работают, любители не работают. Но это ненормально. Мы сажаем экономику на пятую точку и не позволяем ей развиваться.

Надо действовать иначе: нужно, чтобы добросовестные себя обнаруживали, передавали план полета — фактически маршрут — и реагировали на команды, которые им будут отправлять. Тогда будет видно: оборудован, летишь, вещаешь о себе, на команды реагируешь — летай спокойно. Молчишь, не реагируешь — тебя собьем».