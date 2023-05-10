Skoda готовит новый маленький кроссовер

Предполагается, что новинка придёт на смену сразу двум моделям чешской марки – Fabia и Kamiq. Такой паркетник, вероятно, появится в 2026 году.

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Марка Skoda входит в состав немецкого концерна Volkswagen и следует общему пути «озеленения». Пару недель назад марка обнародовала свои планы на ближайшие несколько лет. Известно, что к 2026 году в гамме чешского бренда будет шесть «электричек», а к 2027-му совокупный объём инвестиций на «электрическое» направление составит в общей сложности 5,6 млрд евро. Согласно ранее опубликованной схеме, одной из новинок будет модель, которая пока что обозначена как «Small».

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Премьера этого совершенно нового электрического кроссовера намечена на 2025 год. Очевидно, это будет самый маленький электрокар Шкоды, его длина составит около 4,1 метра. Кроме того, он окажется самой доступной по цене «зелёной» моделью бренда: в компании пообещали, что стартовый ценник окажется равен примерно 25 тыс. евро.

Ранее Skoda распространила несколько эскизов будущей новинки, которая пока что известна под внутризаводским названием Small. На изображениях виден компактный паркетник с широкими «оквадраченными» колёсными арками, традиционной линией крыши, рельефным капотом, сглаженным передним бампером. Пока что официальной информации о том, какие детали внешности получит этот SUV, нет.

Своим вариантом потенциального экстерьера маленького кроссовера Skoda с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, модель может получить простоватую на вид головную оптику, которая визуально объединена с заглушкой, расположенной на месте традиционной решётки радиатора. В нижней части переднего бампера расположен крупный воздухозаборник с узором в виде ячеек.

На крыше паркетника с условным именем Small можно увидеть полноценные рейлинги, в нижней части дверей есть вставки из некрашеного пластика, кроме того, у автомобиля на рендере чёрные корпуса традиционных зеркал и такого же цвета центральные стойки крыши. Ещё в профиль видны утопленные дверные ручки.

Предполагается, что у самой доступной по цене модели будет салон, отличающийся от упрощённой версии интерьера Skoda Enyaq. Ожидается, что, несмотря на скромные габариты, у паркетника будет просторный пятиместный салон и объём багажника, сравнимый с актуальным Kamiq (то есть около 400 литров).