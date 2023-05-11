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Полис ОСАГО для виновников ДТП в 2022 году подорожал в два раза

Стоимость ОСАГО для водителей — виновников ДТП выросла в 2022 году в два раза, рассказали РИА «Новости» в Банке России. При этом цена полиса для аккуратных водителей увеличилась только на 8%.

Полис ОСАГО для виновников ДТП в 2022 году подорожал вдвое
© РИА Новости

По словам директора департамента страхового рынка Банка России Ильи Смирнова, речь идет об опытных водителях со стажем вождения более 3 лет и коэффициентом «бонус-малус» меньше единицы. То есть у них давно не было аварий, пояснил эксперт. Это - среднестатистические автомобилисты, которые ездят на работу, в магазин, на дачу.

«Цена полиса для них в среднем выросла значительно меньше, чем подорожание автозапчастей», — отметил Смирнов, уточнив, что на эту категорию приходится порядка 60% от всех проданных полисов ОСАГО

Вместе с тем, значительно выроста стоимость полиса для тех, кто в последний год стал виновником одного или нескольких ДТП, по которым возникли требования о возмещении ущерба по ОСАГО, пришли к выводу в ЦБ.

По словам главы департамента Банка России, таких значительно меньше, чем аккуратных водителей. «Цена полиса в 2022 году выросла в два раза и более только для 2,4% страхователей», — уточнил он.

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