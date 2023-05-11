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BMW представила внедорожник BMW XM Label Red мощностью 748 л.с

Баварский автопроизводитель наконец представил свой самый мощный автомобиль M. BMW XM Label Red стоит от 185 000 долларов и обладает мощностью суперкара. Силовой агрегат состоит из 4,4-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателя, встроенного в 8-ступенчатую коробку передач. Пиковая мощность составляет 748 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Максимальная скорость обычно остается ограниченной на отметке 250 км/ч, но вы можете доплатить за ускорение до 290 км/ч.

Представлен внедорожник BMW XM Label Red мощностью 748 л.с
© Procrossover.ru

При работе на чистой электроэнергии внедорожник использует тяговую батарею на 25,7 кВтч и имеет запас хода до 83 км. Максимальная скорость в этом режиме не может превышать 140 км/ч.

По умолчанию автомобиль оснащен системой полного привода с дифференциалом M на задней оси, адаптивными амортизаторами, системой предотвращения раскачивания и высокопроизводительными тормозами. Компания планирует выпустить 500 единиц XM Label Red, окрашенных в черный цвет с красными акцентами.

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