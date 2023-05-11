«Автодор» анонсировал открытие двух новых трасс до Черного моря

Две новых трассы до Черного моря откроют для автомобилистов 10 июня
Две новые платные трассы, позволяющие автомобилистам быстрее доехать до Черного моря, откроются в июне 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.
Первая платная трасса — восточный обход Ростова-на-Дону. Дорога без светофоров и пересечений в обход города Аксай. Второй участок — Дальний западный обход Краснодара, который отведет транспорт от столицы Кубани и выведет его на дорогу в сторону Крыма.
Отмечается, что двигаясь по новым платным участкам из Москвы в Крым, можно будет сэкономить 3-4 часа. Предполагается, что новые платные трассы откроются 10 июня.
Ранее сообщалось, что движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может быть открыто уже в конце 2023 года. Строительство продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга планируется на 2024 год.