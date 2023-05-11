«Автодор» анонсировал открытие двух новых трасс до Черного моря

Две новые платные трассы, позволяющие автомобилистам быстрее доехать до Черного моря, откроются в июне 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.

Первая платная трасса — восточный обход Ростова-на-Дону. Дорога без светофоров и пересечений в обход города Аксай. Второй участок — Дальний западный обход Краснодара, который отведет транспорт от столицы Кубани и выведет его на дорогу в сторону Крыма.

Отмечается, что двигаясь по новым платным участкам из Москвы в Крым, можно будет сэкономить 3-4 часа. Предполагается, что новые платные трассы откроются 10 июня.