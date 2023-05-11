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Раскрыта дата дебюта гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+ в России

Российская премьера китайского кроссовера Chery Tiggo 8 Pro e+ состоится 14 мая.

Новинка Chery дебютирует в России на этой неделе
© Motor.ru / Chery Tiggo 8 Pro e+

В представительстве марки уточнили, что новинка дебютирует в рамках Московского полумарафона, который пройдет в субботу и воскресенье, 13-14 мая, — это будет первый публичный дебют модели в России. Кроме того, другой кроссовер Chery, Tiggo 8 Pro Max, выступит на мероприятии в роли головного пейс-кара и автомобиля безопасности.

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Tiggo 8 Pro e+ уже успел пройти серию дорожных испытаний перед запуском в России, а также обрасти слухами относительно цены — ожидается, что это будет самая дорогая модель Сhery на нашем рынке. Семиместный кроссовер с гибридной установкой и возможностью подзарядки от розетки может быть оценен в 4,8 миллиона рублей, то есть он окажется почти на миллион дороже полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max. Впрочем, это пока неофициальная информация, которая поступила от дилеров.

Зато технические характеристики модели уже подтверждены: в России гибрид предложат с трехмоторный 235-сильной установкой. В ее состав входят бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра (147 сил) и два электромотора. От обычного Tiggo 8 Pro гибридная версия отличается уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом (180 мм против 190) и наличием дополнительного лючка на переднем крыле, за которым скрыты порты для подзарядки.

С полным баком и заряженной на 100 процентов батареей Tiggo 8 Pro e+ проедет 1000 километров. Без запуска ДВС — 75 километров (NEDC). Заявленный расход топлива в загородном цикле — 1,3 литра на 100 километров.

Chery пока не объявила цены на модель, зато поделилась некоторыми подробностями о дополнительном оборудовании. Например, у дилеров за доплату в размере 261,8 тысячи рублей можно будет приобрести настенную стационарную станцию мощностью семь киловатт для домашнего использования — с ее помощью можно зарядить батарею гибрида до 100 процентов за 2,5 часа. Это на 70 процентов быстрее, чем от обычной станции. В комплект входят встроенный 5-метровый кабель с разъемом GBT и переходником на Type-2 c защитой от пыли и влаги уровня IP54.

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