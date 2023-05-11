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У китайских дилеров появился рестайлинговый седан Toyota Avalon 2023 года

Седан Toyota Avalon, поставляемый в РФ в качестве замены Camry, пережил рестайлинг в Китае. Первые обновленные автомобили уже поступили к дилерам.

У китайских дилеров появился рестайлинговый седан Toyota Avalon 2023 года
© runews24.ru

Изменения произошли на передней части кузова – новая решетка радиатора с «сеткой» вместо ламелей, светодиодные фары с другой «графикой» и измененный бампер.

Салон «четырехдверки» не поменялся. В самой доступной комплектации появились цифровой ключ, датчик дождя и вентиляция сидений.

Линейка двигателей осталась прежней. Машина оснащается 2-литровым «атмосферником», в более дорогих под капотом находится 2,5-литровый атмосферный двигатель. Также имеется гибридная силовая установка, составленная из 2,5-литрового ДВС и электромеханического вариатора.

Цены пока не объявлены, но продажи авто начнутся уже скоро. Старые седаны стоят в РФ от 5,15 млн рублей.

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