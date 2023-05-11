В России хотят ввести государственный контроль за оборотом б/у запчастей

Об этом сказал в интервью РИА Новости директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. По его словам, такая практика поможет сократить число угоняемых в стране автомобилей, не позволит усугубиться криминальной обстановке. Также контроль за отслужившимся деталями позволит снизить количество аварий на дорогах.

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Смирнов отметил, что нередко при ремонте используются небезопасные и низкокачественные детали. Чаще всего это запчасти, которые напрямую не влияют на характеристики машины: бамперы, фары и фонари, элементы кузова, двери и капоты. Однако ставят их без экспертной оценки, и в результате они становятся причиной травм при ДТП.

По словам собеседника агентства, только специалисты могут определить, как некачественный бампер поведет себя в случае аварии. Еще более внимательно нужно относиться к замене колесных дисков и различных креплений, а также о множестве более важных запчастей, влияющих на показатели безопасности.

Потому необходим комплексный подход, указал Смирнов. То есть, нужна не только методика оценки качества подержанных деталей, но и система контроля за их оборотом.