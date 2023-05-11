Дилеры в России готовят к продаже седаны BAIC U5 Plus

Как выяснила "Российская газета", седаны BAIC U5 Plus начали появляться у дилеров марки в России. За автомобили в комплектации Luxury просят 1 829 900 рублей. В то же время стоит отметить, что китайская компания пока не объявляла о старте продаж модели, хотя ранее в пресс-службе бренда и рассказывали "РГ" о том, что они стартуют в мае.

Версия Luxury включает обивку сидений экокожей, ABS, ESP, помощь при трогании на подъеме, галогеновые фары, медиасистему с экраном 12,3 дюйма, магнитолу с 2 динамиками, камеру заднего вида, задние датчики парковки, обогрев и электропривод боковых зеркал (включая складывание), две подушки безопасности, кондиционер, цифровой щиток приборов, легкосплавные диски R16.

Напомним, длина U5 Plus - 4660 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1480 мм. Колесная база - 2670 мм, а заявленный дорожный просвет - 155 мм. Спереди установлены стойки McPherson, сзади - полузависимая "балка", все тормоза дисковые. Под капотом автомобиля атмосферный двигатель 1,5 литра (113 л.с., 142 Нм), который можно заправлять бензином АИ-92. На выбор - пятиступенчатая "механика" или вариатор.

Накануне "РГ" сообщала, что у дилеров также появились кроссоверы BAIC X35.

До конца года 2023 года у российских дилеров BAIC также появятся кроссоверы X7 и X55, полноразмерные рамные внедорожники BJ40 и BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 Plus.