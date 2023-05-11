Эксперт рассказал о привлекательности индийских авто для россиян

Ведущий авторубрики в программе «Утро России» Иван Зенкевич заявил, что индийские машины могут составить конкуренцию российским благодаря низким ценам. Об этом сообщает NEWS.ru.

В пример Зенкевич привел авто индийского производителя Tata Motors, поставляющего на российский рынок грузовики и другой транспорт. По мнению эксперта, машины Tata Motors вряд ли способны соперничать с новыми китайскими авто, но с российскими «сто процентов смогут».

«Также со "вчерашними китайцами" посоперничают и будет спрос, так как они намного дешевле. Я думаю, успех будет», - подчеркнул Зенкевич.

Ранее крупнейший производитель легковых автомобилей в РФ - АвтоВАЗ - отчитался об итогах работы в 2022 году - автомобили предприятия заняли 27,9 процента российского рынка.