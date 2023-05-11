Российские дилеры требуют от Renault 8,5 млрд рублей компенсации

Российские дилеры обратились в Renault с предложением компенсировать им уход марки с отечественного рынка, в связи с чем были понесены огромные убытки. Размер компенсации - 8,5 млрд рублей.

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Об этом сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Глава РОАД Алексей Подщеколдин озвучил эту информацию агентству РИА Новости, отметив, что это уже вторая попытка урегулирования вопроса с компенсацией в досудебном порядке. Дилерская сеть Renault в России - одна из старейших, за 20 лет работы в нашей стране открыто более 150 автосалонов бренда и реализовано более 2,2 млн машин марки.

В РОАД рассказали, как была подсчитана сумма компенсации. В её размер включены: стоимость приобретения/аренды недвижимости для дилерских центров, стоимость внутренней и внешней реконструкции под стандарты Renault, закупки, обучение персонала, кредиты, полученные специально для развития дилерской сети Renault, а также упущенная выгода: от продажи новых и подержанных автомобилей, затраты, связанные с отсутствием поддержки производителя (гарантия, жалобы потребителей на заводской брак и т.п.).