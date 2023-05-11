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В Китае резко выросли продажи новых автомобилей

В апреле китайцы купили в 2,4 раза больше новых автомобилей, чем россияне за весь 2022 год.

В Китае резко выросли продажи новых автомобилей
© Motor.ru

Согласно данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), объемы реализации легковых автомобилей в КНР в прошлом месяце составили 1,65 миллиона штук, что на 54,5 процента больше результата апреля 2022 года. Для сравнения: в России за весь прошлый год продали всего 687,37 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей.

Рост продаж новых автомобилей в Китае на 54,5 процента объясняется низкой сравнительной базой — дело в том, что весной 2022 год продажи машин в стране были невысокими из-за очередной вспышки коронавируса. В марте 2023 года рост продаж составлял 0,3 процента, а по итогам января-апреля объемы реализации сократились на 1,4 процента, до 5,98 миллиона машин.

По данным CPCA, розничные продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в апреле увеличились на 85,6 процента и превысили отметку в полмиллиона единиц. А в январе-апреле продажи увеличились на 36 процента в годовом выражении, до 1,84 миллиона штук. Также из отчета следует, что в апреле Китай экспортировал 91 тысячу NEV, в 10 раз больше, чем в апреле прошлого года, и на 29,4 процентов больше, чем в марте.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2023 года на Китай пришлось 60 процентов мировых продаж электрокаров и гибридов. Всего же за первые три месяца этого года по всему миру было продано 2,55 миллиона машин на новых источниках энергии (NEV или New Energy Vehicle), 70 процентов из которых — это электрокары, а еще 30 процентов — гибриды. В годовом выражении этот показатель увеличился на 29 процентов.

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