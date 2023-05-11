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Ford презентовал пикап Ranger для Северной Америки

Ford провел официальную презентацию пикапа Ranger для Северной Америки с полуторагодовым опозданием в сравнении с глобальной версией.

Ford презентовал сразу все версии пикапа Ranger для Северной Америки
© runews24.ru

Были презентованы сразу все версии пикапа, в том числе и заряженного Raptor. Его главной особенностью стал агрегат мощностью 411 лошадиных сил. Это самый мощный «Раптор» из всех предложенных для Ranger.

В стандартных «Рейнджерах» под капотом находится 2,3-литровый турбодвигатель на 274 лошадиные силы, а опционально предложен ДВС от Ford Bronco, генерирующий 319 л.с. Привод – задний или полный.

Модель укомплектована адаптивным круиз-контролем, системой помощи при движении задним ходом, системой наружного освещения Zone Lightning, которая создает окружающее освещение вокруг авто.

Информации о ценах пока что нет.

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